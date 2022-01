Barbara Hannigan invite au côté de l'Orchestre philharmonique de Radio France, Mathieu Amalric, Stéphane Degout, Bertrand Chamayou, Alphonse Cémin. Concert donné le 8 janvier 2022 en l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris.

Maison de la Radio et de la Musique,Paris

Barbara Hannigan, c'est une voix, c'est un art de la direction. C'est aussi un esprit, une manière d'imaginer une soirée en compagnie de musiciens qui sont des amis, des complices, des compagnons de route. Un comédien, un chanteur, un duo de pianistes, les voici qui se mettent en quatre pour imaginer un bestiaire qui court de Rameau à Ravel, et réunit les pieuvres de Satie et les tortues de Saint-Saëns. La belle et les bêtes, une affiche toujours recommencée. Bienvenue dans l'Animatopia.

Programme

ALBERT ROUSSEL

Le Festin de l'araignée

MAURICE RAVEL

Histoires naturelles, extraits (arrangement Anthony Girard)

CAMILLE SAINT-SAËNS

Le Carnaval des animaux : Ouverture et Marche royale du lion - Poules et Coqs - Aquarium - Le Cygne - Tortues - Finale

OTTORINO RESPIGHI

Les Oiseaux : la Poule

FRANCIS POULENC

Le Bestiaire : Ecrevisse – Dauphin – Carpe

JOHN WILLIAMS

Jaws : The Shark theme

ERIK SATIE

La Pieuvre

Embryons desséchés : Edriophtalma

Préludes flasques

Véritables préludes flasques

GEORGE GERSHWIN

Walking the Dog (arrangement Bill Elliott)

GIOACHINO ROSSINI

Le Duo des chats

MATHIEU AMALRIC récitant

STÉPHANE DEGOUT baryton

BERTRAND CHAMAYOU piano

ALPHONSE CEMIN piano

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

BARBARA HANNIGAN direction