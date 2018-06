Tony Awards : triomphe pour La Visite de la fanfare, meilleure comédie musicale de l'année

Dimanche 10 juin 2018 se tenait au Radio City Music Hall de New York la remise des Tony Awards. Décernés chaque année par l'organisation American Theatre Wing, les prix récompensent les meilleures prestations théâtrales, à l'instar des Oscars pour le cinéma.

Pour cette 72e édition, La Visite de la fanfare (The Band's Visite), oeuvre composée par David Yazbek d'après le livre d'Itamar Moses, a reçu un véritable triomphe, remportant dix prix, dont celui de la comédie musicale de l'année. Une consécration d'autant plus exceptionnelle que cette oeuvre rentre dans le cercle très fermé des pièces ayant remporté le Big Six des Tony Awards : meilleure comédie musicale, meilleure partition (David Yazbek), meilleur livret (Itamar Moses), meilleure performance masculine (Tony Shalhoub), meilleure performance féminine (Katrina Lenk), et meilleure direction d'artistes (David Cromer).

Le compositeur David Yazbek était l'invité de Laurent Valière dans 42e rue le 27 mai dernier, une émission disponible à la réécoute.

La Visite de la fanfare narre les pérégrinations en Israël d'une fanfare d'Alexandrie. Invités à accompagner l'inauguration d'un centre culturel arabe, les musiciens se perdent dans une ville peuplée de HLM et d'ennui, et doivent cohabiter avec les habitants locaux. Porté à l'écran en 2007 par Eran Kolirin, le film remporta, lui aussi, un vif succès.

Parmi les autres prix remis lors de la cérémonie, citons celui de la meilleure reprise, pour Once on This Island. Lea Salonga, à l'affiche de cette comédie musicale, sera l'invitée de Laurent Valière dans 42e rue le 1er juillet prochain. Côté pièce de théâtre, Harry Potter and the Cursed Child qui a remporté le prix de la meilleure pièce.