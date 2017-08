Stephen Sondheim va transformer un héros en héroïne

Bobby, le rôle principal de Comedy de Stephen Sondheim, a toujours été interprété par un homme depuis sa création en 1970. Il s'agit d'un célibataire endurci auquel ses amis ne cessent de présenter des femmes afin qu'il prenne goût à la vie de couple. La distribution est essentiellement masculine. Pour une future mise en scène à Londres, Marianne Elliott a souhaité que Bobby devienne Bobbie, une trentenaire entourée d'amies s'acharnant à l'extirper du célibat. Tous les rôles sont donc renversés et le morceau I've got a girl for you devient I've got a guy for you. Ces changements semblent plaire à Stephen Sondheim : « Quand quelqu'un d'aussi inventif et bon que Marianne Elliott vient vous voir pour vous demander cela, où est le problème ? » a-t-il déclaré au Los Angeles Times. Les dates de représentations de cette version réécrite ne sont pas encore connues mais le rôle de Bobbie a déjà été distribué à Rosalie Craig.

Un précédent chez Massenet

Ce n'est pas la première fois qu'un auteur change le sexe de son personnage principal. Le site Forum Opéra rappelle qu'au début du XXe siècle, la soprano britannique Mary Garden avait demandé à Jules Massenet de reprendre le rôle principal de son opéra Le jongleur de Notre-Dame, qui ne comporte aucun rôle féminin. Il était initialement prévu pour un ténor. Tout comme Adolphe Maréchal, le créateur masculin du rôle, elle en a enregistré quelques airs.