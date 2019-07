Sid Ramin, orchestrateur de West Side Story, est décédé

Sidney, dit Sid, Ramin avait passé le cap des 100 ans en janvier dernier. Une longue vie et une carrière très prolifique, indissociable de West Side Story. En 1961, il participe à l'orchestration de la partition du film, aux côtés d'Irwin Kostal et de Leonard Bernstein, son aîné de quelques mois. Cette collaboration restera son titre de gloire tout au long de son existence. L'année de la sortie, il remporte d'ailleurs un Oscar et un Grammy pour sa participation au chef-d'oeuvre.

Mais la carrière de Sid Ramin ne débute pas avec West Side Story. Dès 1953, il travaille sur des spectacles de Broadway, dont Wonderful town, de son ami d'enfance...Leonard Bernstein, qui comme lui a passé une partie de sa jeunesse à Boston. Ramin enchaîne les comédies musicales, dont la plus célèbre demeure Gypsy en 1959, jusqu'à la consécration qui accompagne West Side Story. Elle lui ouvre les portes du cinéma. Dans les années 1960, il compose les musiques de Too many thieves et Stiletto.

Du cinéma à la publicité

La télévision fait aussi appel à lui pour l'indicatif d'une célèbre émission de caméra cachée ainsi que des thèmes musicaux pour des films publicitaires. Infatigable, il enregistre des albums de musique orchestrales dans les années 1950 et 1960, réalise les arrangements pour des artistes comme Barbara Streisand et Andy Williams. En 1999, à 80 ans, il reçoit le prix Irwin Kostal pour l'ensemble de son oeuvre. La société américaine des arrangeurs et compositeurs de musique, qui le lui décerne, loue «ses réalisations en matière d'arrangements, d'orchestration et de composition pour tous les supports ». Il s'était peu à peu mis en retrait au début des années 2000.