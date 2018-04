Pas assez hispanique pour West Side Story, une chanteuse renonce à son rôle

Sierra Boggess devait interpréter Maria, le rôle principal féminin de West Side Story, la comédie de Leonard Bernstein, cet été aux BBC Proms. Elle a finalement annoncé qu'elle renonçait à ce rôle. Elle a pris cette décision de son propre chef, après des critiques formulées par des blogueurs et des critiques qui veulent que Maria soit interprétée par une artiste d'origine latino. Dans le récit, Maria appartient à la communauté portoricaine. Sierra Boggess, habituée des scènes de Broadway, est née dans le Colorado et n'est pas vraiment de type hispanique.

Elle a publié un long message sur Facebook, dans lequel elle explique qu'elle ne veut pas s'arroger « l'opportunité » de ce rôle alors que les chanteuses hispaniques sont « sous-représentées » dans ce type de productions. Ne pas laisser une chance à une de ces artistes serait « une énorme erreur », selon elle. Sierra Boggess s'excuse même « de ne pas y avoir pensé plus tôt ». L'organisation des BBC Proms dit « respecter » la décision de l'artiste, le nom de sa remplaçante sera annoncé « en temps voulu ».

Josie de Guzman, première Maria portoricaine

Le rôle de Maria a été endossé par plusieurs chanteuses, mais la majorité n'avait rien d'hispanique. Cet aspect leur était donné grâce au maquillage. Carol Lawrence, la première interprète, avait des origines italiennes. Natalie Wood, qui l'a personnifiée à l'écran en 1961, descendait de migrants d'Europe de l'Est. Victoria Mallory, choisie pour la représentation au Lincoln Center, n'était pas hispanique non plus. Il faut attendre 1980 pour qu'une actrice née à Porto Rico, Josie de Guzman, reprenne le rôle de Maria.