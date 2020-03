Musicopolis : Opérettes et comédies musicales

Retrouvez toutes les émissions consacrées à l'opérette et à la comédie musicale produites par Musicopolis, l’émission de France Musique qui explore une oeuvre différente (sa genèse, sa création) dans son contexte géographique et historique. Du lundi au vendredi à 13 heures.

1800

1858 à Paris : Orphée aux enfers de Jacques Offenbach

1866 à Paris : La Vie Parisienne de Jacques Offenbach

1874 à Vienne : La Chauve Souris de Johann Strauss

1878 à Paris : Le Petit Duc de Charles Lecocq

1883 à Paris : Mam'zelle Nitouche de Hervé

1885 à Londres : Gilbert et Sullivan The Mikado

1898 à Paris : Véronique d'André Messager

1900

1904 à Paris : Cendrillon de Pauline Viardotet au

1918 à Paris : Phi-Phi de Henri Christiné

1923 à Paris : Ciboulette de Reynaldo Hahn

1926 à Paris : No, No, Nanette de Vincent Youmans

1927 à New York : Show Boat de Jerome Kern

1952 à New York : Singin in the rain de Nacho Herb Brown

1959 à New York : La Mélodie du Bonheur de Richard Rodgers