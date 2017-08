Mort de Lee Blakeley, metteur en scène de musicals au Théâtre du Châtelet

La nouvelle de sa mort a créé la stupeur dans le monde de l'opéra et de la comédie musicale. Lee Blakeley, 46 ans, est mort soudainement ce vendredi 4 août. En France, il était principalement reconnu pour avoir contribué à renouveler l'image des comédies musicales du Théâtre du Châtelet à Paris. Jean-Luc Choplin, le directeur de l'époque, avait fait appel à lui pour mettre en scène quatre musicals de Stephen Sondheim (A little night music, Sweeney Todd, Sunday in the park with George et Into the Woods). On lui doit également les mises en scène de Kiss me, Kate de Cole Porter et The King and I de Rodgers et Hammerstein.

Sorti du Royal Conservatoire of Scotland, Lee Blakeley était aussi bien implanté dans le monde de l'opéra, notamment celui de Santa Fe aux Etats-Unis où il a monté de nombreuses productions dont Madame Butterfly, Les Pêcheurs de perles, La Grande Duchesse de Gerolstein et Rigoletto. Il est également passé par l'Opéra de Los Angeles, l'Opéra de Saint-Louis et le Canadian Opera Company. En 2013, il signe son unique mise en scène d'opéra en France, à Angers-Nantes Opéra où il monte Il Turco in Italia de Rossini.