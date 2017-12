Découvrir Stephen Sondheim en cinq œuvres

Parolier de West Side Story et de Gypsy, Stephen Sondheim est aussi l’auteur de nombreuses comédies musicales à succès telles que Follies, A Little Night Music, Pacific Overtures, Sweeney Todd ou encore Into the Woods. Adulé par les amateurs de comédies musicales du monde entier, il a donné son nom à un théâtre new-yorkais. Une revue trimestrielle, The Sondheim Review, lui est même exclusivement consacrée. Retour sur quelques œuvres phares de ce talentueux compositeur-parolier.

West Side Story, 1957

Qui dit West Side Story dit Leonard Bernstein. Certes mais il n’est pas seul dans cette aventure à laquelle participent également le chorégraphe Jerome Robbins et le dramaturge Arthur Laurents. A ce trio s’ajoute le jeune Stephen Sondheim (il n’a pas encore 30 ans), dont Arthur Laurents a pu apprécier les talents de parolier quelques temps auparavant.

Bernstein qui devait écrire lui-même les paroles se retrouve complètement accaparé par l’énorme quantité de musique à fournir et cherche un co-parolier. Bien qu’il ne soit pas emballé à l’idée de n’écrire que des paroles et pas de musique, Sondheim accepte la proposition, convaincu que la rencontre avec le célèbre musicien lui sera bénéfique. Il ne se trompe pas. Il retire de cette collaboration la faculté de travailler en équipe. Il apprend à s’affranchir des modèles classiques du musical et à porter une attention constante à la mise en scène. Il acquiert aussi une légitimité certaine dans le milieu de la comédie musicale.

A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, 1962

Alors qu’il travaille encore aux paroles de West Side Story, Sondheim songe déjà à un nouveau projet de comédie musicale dont il écrirait cette fois les paroles et la musique. Ce sera A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, la comédie musicale au titre le plus long de l’histoire du genre.

L'intrigue, construite à partir de plusieurs pièces de l’auteur latin Plaute, prend pour décor la Rome antique. Les premières représentations ont lieu en 1962, les réactions du public et de la critique sont catastrophiques. Le chorégraphe mais aussi metteur en scène Jerome Robbins est appelé à la rescousse. Sur ses conseils, Sondheim remanie son numéro d’ouverture qui aboutit à Comedy tonight, qui deviendra une de ses pages les plus célèbres.

La pièce est finalement jouée à Broadway où elle obtient un large succès. C’est même la comédie musicale de Sondheim qui reste le plus longtemps à l’affiche. Avec 964 représentations, elle fait mieux que West Side Story, donné « seulement » 732 fois.

A Little Night Music, 1973

Clin d’œil au Songe d’une nuit d’été de Shakespeare ainsi qu’à The Fairy Queen de Purcell, A Little Night Music est réalisé d’après le film Sourires d'une nuit d'été d’Ingmar Bergman (1955), une histoire de couples qui se font et se défont durant un week-end à la campagne.

A Little Night Music contient de nombreuses références musicales. A la valse, tout d’abord, dont on retrouve le rythme à trois temps tout au long du spectacle. Références à plusieurs compositeurs dits classiques ensuite : Ravel, Brahms, Chopin, Villa-Lobos, Beethoven et Rachmaninov, auquel Sondheim emprunte la 18e des Variations sur un thème de Paganini pour sa chanson « Send in the Clowns ».

Écrite dans l’urgence après une nuit blanche de travail, cette page est présentée par Sondheim à son équipe lors des répétitions comme une simple « chanson de piano-bar ». Elle remporte pourtant un immense succès, à tel point qu’elle est, aujourd’hui encore, considérée comme LE tube du compositeur. Peu après la fin des représentations du spectacle à Broadway, de nombreux interprètes la reprennent comme, notamment, Frank Sinatra qui l’enregistre en 1973, contribuant à son succès international. Send in the Clowns sera par la suite enregistrée plus de 500 fois, pour ne compter que les versions vocales !

Sweeney Todd, 1979

Sweeney Todd raconte l’histoire sanglante et drolatique à la fois d’un barbier qui égorge ses clients. Il s’agit à l'origine d’une pièce de théâtre écrite par Christopher Bond, qui s’inspira lui-même d’une vieille fable remontant au XVIIIe siècle. Bond étoffe l’histoire et donne de la profondeur au personnage du barbier : avant d’être un meurtrier, il est victime d’une terrible injustice dont il cherche à se venger.

Sondheim, emballé par le ton à la fois macabre et absurde de la pièce, décide d’en faire une comédie musicale. Envisageant son oeuvre comme un film d’horreur, il l’agrémente d’effets spéciaux sonores glaçants. Il fait également appel à la sonorité gothique du grand orgue ainsi qu’à la mélodie du Dies Irae, le chant des morts de la liturgie catholique. La noirceur de ce « thriller musical », comme le nomme l’auteur, ainsi que ses subtilités harmoniques et métriques vont bien au-delà du répertoire habituel, plus simple et léger, des comédies musicales. Navigant entre opéra et comédie musicale, ce spectacle sera d’ailleurs à l’affiche du New York City Opera cinq ans après la première. Créé en 1973, il connaît un regain d’intérêt en 2007 avec l’adaptation cinématographique de Tim Burton, que Sondheim lui-même juge très convaincante.

Into the Woods, 1986

Créé en 1986, la même année que The Phantom of the Opera d’Andrew Lloyd Weber, qui bat tous les records de popularité, Into the Woods tire néanmoins son épingle du jeu et remporte de nombreuses distinctions.

Il faut dire que ce spectacle, contrairement à Sweeney Todd, s’adresse à tous. Il met en scène un boulanger et sa femme sur lesquels une sorcière a jeté une malédiction et n’accepte de la lever qu’en échange d’une liste d’ingrédients pour une potion. Le couple se met alors en quête de les trouver et rencontre, sur son chemin, toute une ribambelle de personnages issus de contes célèbres des frères Grimm : Cendrillon, Le Petit chaperon rouge, Jack et les haricots, Raiponce, etc.

Si cette œuvre parle à tous les publics, c’est parce qu’elle contient plusieurs niveaux de lecture, traitant notamment des relations parents-enfants. Comme Sweeney Todd, elle a récemment été adaptée au cinéma par Rob Marshall, en 2014.

Chloë Richard-Desoubeaux