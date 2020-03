Décès d'Alain Marcel, figure de la comédie musicale en France

----

Avant le théâtre du Châtelet et Stage au Théâtre Mogador, Alain Marcel, acteur, metteur en scène, auteur et adaptateur, a proposé depuis les années 70 au public parisien des adaptations sur scène de "Kiss Me Kate" de Cole Porter, "La Cage aux Folles" de Jerry Herman, "Peter Pan" de Jule Styne ou encore "La petite boutique des horreurs" de Alan Menken et Howard Ashman dont il était très proche.

Il y a 11 ans, il avait reçu le Molière du spectacle musical pour "L'opéra de Sarah" , seul en scène avec Jérome Pradon autour de la carrière de Sarah Bernhardt. Il avait aussi adapté en français plusieurs chansons de Stephen Sondheim.

Alain Marcel avait débuté avec une pièce coup de poing "Essayez donc nos pédalos" dans les années, pièce musicale homosexuelle militante. 42e rue l'avait reçu en 2010 avec la troupe de la suite "Encore un tour de pédalos" présenté au Théâtre du Rond-Point.