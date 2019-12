Décès d'Allee Willis, compositrice du générique de Friends

Allee Willis, parolière et compositrice du générique du sitcom américain Friends (1994), de la comédie musicale The Color Purple (2004) ou encore de nombreuses chansons à succès du groupe Earth, Wind & Fire (dont September en 1978), est décédée le 24 décembre 2019 à l'âge de 72 ans suite à un arrêt cardiaque, selon sa compagne Prudence Fenton.

Allee Willis est née le 10 novembre 1947 à Detroit, dans le Michigan. Elle a passé son enfance l'oreille collée aux murs des studios de la Motown Records. « Quand j'ai eu mon permis, je venais aux studios toute seule, je m'asseyais sur l'herbe, et j'entendais la musique à travers les murs. Je me souviens m'être dit que j'étais la personne la plus chanceuse du monde de vivre à quelques mètres de la Motown » (interview pour le compte YouTube de la ville de Detroit le 28 septembre 2017).

Elle a étudié le journalisme à l'Université de Wisconsin-Madison. Elle a ensuite travaillé en tant que secrétaire pour la compagnie Columbia Records à New York. C'est sa rencontre avec Maurice White du groupe Earth, Wind & Fire dans les années 1970 qui sera décisive, et ses collaborations sur les chansons September, Boogie Wonderland et In The Stone font d'elle une des actrices les plus importantes du monde de la pop américaine de la deuxième partie du XXe siècle.

« Recevoir l'appel de Maurice White a été le moment le plus surréaliste de ma vie. Quand je suis arrivée, j'ai ouvert la porte et ils venaient tout juste de composer l'intro de September. Je me suis dit : « Oh mon Dieu ! Pourvu que ce soit pour cette chanson qu'ils me font venir ! » C'était la chanson la plus joyeuse que j'avais jamais entendue » (interview pour la Librairie du Congrès le 27 avril 2019). C'est auprès de Maurice White et des Earth, Wind & Fire qu'elle apprend à ne « jamais laisser les paroles entraver le groove ».

Elle travaillera ensuite avec Ray Charles, Sister Sledge, Debby Boone, Rita Coolidge, Gladys Knight and the Pips, Patti LaBelle ou encore les Pet Shop Boys (What Have I Done to Deserve This ?, avec Dusty Springfield). En 1995, Allee Willis est nommée aux Emmy Awards pour I'll Be There For You, le générique du sitcom Friends.

Allee Willis a vendu plus de 60 millions de disques et a remporté deux Grammys : en 1986 pour _Le Flic de Beverly Hills_et en 2016 pour The Color Purple. Allee Willis reconnaissait volontiers qu'elle avait un style très reconnaissable : « mes paroles ont une certaine tonalité (à part September), et cette tonalité c'est : bougez-vous le *** et faites quelque chose ! Le monde s'effondre, vous ne pouvez pas faire de même » (Librairie du Congrès, 27 avril 2019) .