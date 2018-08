Aretha Franklin hospitalisée dans un état grave

Aretha Franklin est actuellement hospitalisée dans un état grave à Detroit (Michigan), ville où elle a passé la majeure partie de sa jeunesse. L'information provient du journaliste américain Roger Friedman, proche de la chanteuse. Âgée de 76 ans et affaiblie, Aretha Franklin est entourée de sa famille, qui demande aux fans de respecter son intimité et de l'accompagner par des prières. Elle souffre de problèmes de santé depuis plusieurs années. Elle s'est d'abord battue contre l'obésité, puis contre un cancer du pancréas à partir de 2010. L'année dernière, elle avait annoncé que 2017 marquerait ses ultimes apparitions sur scène.

Le dernier concert de la reine de la soul remonte au 2 novembre dernier, lors d'un gala. Elle était apparue très amaigrie. En 2016, elle avait dû annuler plusieurs dates sur le conseil de ses médecins. Aretha Franklin est une icône de la musique depuis plus de 60 ans. Elle débute en chantant des gospels dans l'église paternelle dès l'adolescence. Elle devient célèbre au début des années 1960. En 1968, elle chante aux funérailles de Martin Luther King. En 1987, elle est la première femme intronisée au Rock and Roll Hall of Fame. Sa carrière est jalonnée par 20 Grammy Awards.