Baby Doll : un "objet symphonique" sur le destin des migrantes à La Philharmonie

Le spectacle pluridisciplinaire Baby Doll sera donné demain à la Philharmonie. La Septième Symphonie de Beethoven y croise, la musique du clarinettiste Yom et la route de jeunes femmes migrantes. Marie-Ève Signeyrole, créatrice et metteuse en scène du spectacle évoque ce projet hybride et singulier.

Baby Doll, © Thomas Aurin