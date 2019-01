Mode d’emploi : écouter France Musique sur les assistants vocaux - France Musique

Vous avez un assistant vocal et souhaitez tester de nouvelles fonctionnalités ou simplement écouter de la musique ? Découvrez les commandes vocales et questions à poser à votre assistant. Vous allez pouvoir lancer la radio en direct et écouter nos flux musicaux en haute définition.

Le flux du direct France Musique est disponible sur les assistants vocaux Amazon Echo, Apple HomePod et Google Home. Pour écouter de la musique sans interruption ni publicité, profitez de nos 7 webradios thématiques dont les œuvres et l'enchaînement sont soigneusement choisis par les programmateurs France Musique : Classique Easy, Classique Plus, Les Concerts Radio France, La Jazz, La Contemporaine, Ocora - Musiques du Monde, La B.O. - Musiques de Films. Les webradios sont disponibles sur l’environnement Amazon et Google.

Écouter la radio France Musique sur Amazon Echo avec Alexa

Avant toute chose, rendez-vous dans l’app store Alexa pour obtenir la Skill France Musique et l’activer :

https://www.amazon.fr/Radio-France-Musique/dp/B07BK7KZX6/ref=sr_1_1?s=digital-skills&ie=UTF8&qid=1548848387&sr=1-1&keywords=france+musique

Une fois la Skill activée, vous pouvez :

Lancer la radio en direct en disant : « Alexa, demande à France Musique de lancer le direct »

Écouter une webradio en disant par exemple : « Alexa, lance France Musique La Contemporaine ».

Avec la Skill France Musique, vous pouvez écouter la radio sur tous les Amazon Echo en haute définition grâce au format AAC.

Écouter la radio France Musique sur Apple HomePod avec Siri

Pour accéder au direct de France Musique sur Apple HomePod ou en utilisant Siri sur votre iPhone ou iPad, dites simplement : « Dis Siri, lance France Musique ».

La radio France Musique est intégrée à l’environnement Apple, mais les webradios n’y sont pas encore disponibles.

Écouter la radio France Musique sur Google Home avec Google Assistant

Comment accéder aux contenus audio de France Musique sur Google Home ou en utilisant Google Assistant sur votre smartphone ? Vous pouvez :