Yuri Bashmet positif au coronavirus

Le chef d'orchestre et violoniste russe a annulé sa tournée à cause du coronavirus.

Le violoniste et chef d'orchestre Yuri Bashmet a dû annuler sa tournée. Il a été hospitalisé en urgence dans un hôpital moscovite à cause du coronavirus. Sa femme Natalia serait également à l'hôpital. tous deux auraient contracté une pneumonie et sont dans un état stable selon plusieurs médias russes.

Dans un communiqué à l'agence TASS, la Russian Concert Society a confirmé le diagnostique de coronavirus.

Yuri Bashmet était en tournée en Russie avec le All Russian Youth Symphony Orchestra, fondé en 2012 afin de découvrir tous les talents musicaux de Russie, âgés de 10 à 22 ans, dans plus d'une trentaine de villes de Russie.