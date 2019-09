Yannick Nézet-Séguin, nommé chef à vie de l'Orchestre métropolitain de Montréal

« Nous sommes désormais inséparables », a déclaré Yannick Nézet Séguin, directeur artistique et chef principal de l’Orchestre métropolitain de Montréal. Le chef d’orchestre, âgé de 44 ans, a été nommé chef à vie de l’ensemble, le lundi 16 septembre.

« C'est un moment très fort pour les musiciens de l'OM et pour moi-même, le début d'un nouveau chapitre », a poursuivi Yannick Nézet-Séguin. « Montréal est ma ville natale, mon port d'attache ; c'est la ville où je suis né, où j'ai grandi, où habite ma famille, où j'ai reçu ma formation musicale. Et l'Orchestre métropolitain, c'est ma première grande famille musicale ».

L'Orchestre métropolitain, l'une des principales formations classiques à Montréal avec l'Orchestre symphonique dirigé par Kent Nagano, a pour sa part souligné le caractère exceptionnel de ce contrat. « Il est rarissime qu'une telle entente soit conclue entre un chef si jeune et un orchestre qu'il n'a pas lui-même fondé », relève le communiqué.

Yannick Nézet-Séguin avait pris la direction artistique de l'orchestre métropolitain en 2000, à l'âge de 25 ans, avant de devenir l'un des chefs les plus demandés et actifs au monde.

« Un engagement sans limite de temps avec le chef d'orchestre que tout le monde rêve d'avoir et qui, par surcroît, est un Montréalais amoureux de sa ville, et avec qui nos musiciens vivent une relation humaine extraordinaire, saine et musicalement enrichissante, cela a une valeur inestimable », a pour sa part salué le président de l'orchestre, Jean Dupré.

Sous la baguette de son chef « à vie », l'Orchestre métropolitain de Montréal entamera cet automne une tournée aux Etats-Unis qui l'emmènera notamment au Carnegie Hall de New York.

Yannick Nézet-Séguin conserve ses fonctions de directeur musical du prestigieux Metropolitan Opera de New York et comme directeur musical de l'orchestre de Philadelphie, qu'il occupe depuis respectivement 2018 et 2012, selon le communiqué.