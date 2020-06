Yann Beuron met un terme à sa carrière lyrique

A 52 ans, Yann Beuron a décidé de quitter le métier de chanteur lyrique. Via son compte Facebook, le ténor explique sentir que c'est le moment pour lui et qu'il compte "profiter de la vie différemment".

C'est une nouvelle à la fois triste (pour nous) et joyeuse (pour lui). Yann Beuron tire sa révérence. A 52 ans, le ténor a décidé de mettre un terme à sa carrière lyrique. Via un message publié sur Facebook, il explique avoir senti que c'était le bon moment pour lui. "J’ai décidé de mettre un terme à mon métier de chanteur lyrique (sans renoncer bien sûr à mon activité d'intervenant dans le cadre des Masterclasses, ce que j'adore partager) et de profiter de la vie différemment. A presque 52 ans, je sens que c'est le moment pour moi de passer la main" écrit-il.

Il précise que sa dernière apparition sur scène se fera à l'Opéra Bastille la saison prochaine dans Le Soulier de Satin, un opéra en création mondiale de Marc-André Dalbavie d'après Paul Claudel, dans lequel il interprétera Don Pélage. Dans son texte d'au revoir, Yann Beuron revient sur son parcours : début de sa carrière en 1989 en tant que choriste à l'Opéra de Rennes, puis "32 années à parcourir la planète en chantant". "Bien des questions sur cet art complexe et exigeant resteront en suspend et c'est tant mieux. On en a jamais fait le tour" poursuit-il.

Enfin, il explique son "grand privilège" d'avoir interprété et servi la musique à travers le monde. La musique qu'il considère comme un "joyau". "Chérissez-là ainsi que nos artistes" conclut-il. Ténor de grande classe, Yann Beuron laisse derrière lui une carrière très vaste, du baroque à la création contemporaine, notamment sa collaboration avec Philippe Boesmans, en passant par les mélodies françaises.

Son dernier disque, consacré aux mélodies de Mel Bonis avec le pianiste David Zobel, paraîtra prochainement.