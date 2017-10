Xiaoyu Liu, candidat au prix Jeune Soliste des Médias Francophones Publics

Le pianiste Xiaoyu Liu, 20 ans, est né à Paris et a grandi à Montréal. Sa musicalité et sa virtuosité exceptionnelles font de lui l’un des meilleurs pianistes de sa génération, et il est reconnu pour ses interprétations « puissantes et soignées, produits d’un esprit discipliné » (The Telegram).

Il voyage partout dans le monde et a donné des récitals au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Japon, en France, en Italie, au Salvador, en Pologie, en Israël et en Suisse. Il a joué comme soliste avec de grands orchestres, notamment l’Orchestre de Cleveland, l’Orchestre philharmonique d’Israël, l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre philharmonique de Sendai, l’Israel Camerata Jerusalem et l’Orchestre des jeunes des Amériques (OJA).

En 2014, il a pris part à la tournée nord-américaine de l’Orchestre du Centre national des arts du spectacle de la Chine et a interprété le Concerto en sol majeur de Maurice Ravel, et il a de nouveau joué avec l’Orchestre au Centre national des arts du spectacle de la Chine, à Pékin. Le National Post a entendu dans son interprétation « une légère touche française ».

Lauréat du Prix d’Europe et du grand prix au concours de l’OSM, Xiaoyu Liu a aussi remporté plusieurs prix et distinctions lors de prestigieux concours de piano internationaux, y compris à Sendai, à Montréal, à Paris (Grand Prix Animato), à Berne (Interlaken Classics) et à Tel-Aviv (Arthur Rubinstein). Il a aussi réalisé de nombreux enregistrements en studio avec ICI Radio-Canada d’œuvres de Beethoven, de Chopin, de Ravel et de Satie, et sa musique est diffusée partout dans le monde.

En octobre, Xiaoyu Liu offrira son premier récital en France dans le cadre des Journées Ravel à Montfort l’Amaury. Xiaoyu Liu étudie actuellement avec Dang Thai Son à l’Université de Montréal, et avec Richard Raymond au Conservatoire de musique de Montréal.