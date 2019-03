Voyage dans le Nord avec la 35e édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Le programme de la 35e édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier a été dévoilé sur le site de la manifestation. Son thème, Soleil de Nuit, convoquera les musiques du Nord, qui seront à l’honneur du 10 au 26 juillet.

Pour ouvrir les festivités, le chef estonien Neeme Järvi dirigera Pelléas et Mélisande, suite pour orchestre de Sibelius, avec l’orchestre national symphonique d’Estonie et le jeune violoniste suédois Daniel Lozakovich. Sous la baguette de Kristjan Järvi, c’est la musique d’Arvo Pärt, avec Frates, et celle d’Einojuhani Rautavaara qui résonnera, tandis que l’Ensemble La Main Harmonique nous fera entendre les polyphonies de l’Ecole du Nord, de la Renaissance au XXIème siècle.

Le samedi 13 juillet, le pianiste Bertrand Chamayou nous offrira Les Tableaux d’une exposition de Moussorgski, Finlandia de Sibelius et le Concerto n°1 pour piano et trompette de Chostakovitch, avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse dirigé par Tugan Sokhiev.

Les pianos de la Baltique, La petite sirène d’Alexander Von Zemlinsky, le chef danois Michael Schønwandt, Carl Nielsen et le jeune chef Santtu-Matias Rouvali seront également rassemblés pour célébrer le Nord. Sans oublier le 150e anniversaire de la mort de Berlioz qui sera commémoré avec Le Concert spirituel dirigé par Hervé Niquet, ainsi que le 200e anniversaire de Jacques Offenbach.

