Votez pour les Révélations des Victoires de la Musique Classique 2018 !

Portrait du corniste Nicolas RamezPortrait du corniste Nicolas RamezLes Victoires de la Musique Classique révèlent chaque année deux Révélations dans les catégories “artiste lyrique” et “soliste instrumental”. Pour chaque édition, le public vote pour son artiste préféré. Du 26 janvier au 22 février 2018, choisissez vos deux candidats en votant ci-dessous.

Votez pour la révélation artiste lyrique de l'année :

Votez pour la révélation soliste instrumental de l'année :

Les artistes nommés dans la catégorie “soliste instrumental” sont le violoncelliste Bruno Philippe, le pianiste Sélim Mazari et le corniste Nicolas Ramez. Et dans la catégorie “artiste lyrique”, la soprano Chloé Briot et la mezzo-soprano Eva Zaïcik.

Découvrez leurs performances lors du concert des Révélations donné à la Maison de la Radio le 3 janvier et diffusé dans les émissions Carrefour de Lodéon du 29 janvier (instrumentistes) et 30 janvier (artistes lyrique) 2018.

Retrouvez les vidéos des Révélations des Victoires de la Musique Classique

A voir ! article Les vidéos des Révélations des Victoires de la Musique Classique 2018

Portrait du pianiste Sélim Mazari

Portrait du corniste Nicolas Ramez

Portrait du violoncelliste Bruno Philippe

Portrait de la soprano Chloé Briot

Portrait de la mezzo-soprano Eva Zaïcik