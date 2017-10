Votez pour le jeune soliste francophone 2018 !

Le Prix Jeune Soliste est attribué chaque année par les 4 chaînes (France Musique, Musiq’3, Ici Musique, Espace 2) constituant le groupe musique classique des Médias Francophones Publics (MFP). Il est un véritable tremplin pour des artistes talentueux en devenir, amenés à se produire dans les émissions du réseau francophone de radio. Jean Rondeau, Philippe Sly, Milos Popovic ou François-Xavier Poizat sont quelques lauréats récents de ce prix.

Le gagnant reçoit 4000 euros d’un jury professionnel représentant les 4 pays, complété cette année pour la première fois par le coup de cœur du public (1000 euros). Vous êtes donc invités à participer à ce concours en portant votre voix électronique sur votre candidat favori. Écoutez, regardez et choisissez parmi les 4 solistes présentés ici.

Né en 1993, Christoph Croisé s’est produit en concert dès l’âge de 17 ans. Il s’est formé à Zurich et Berlin et a bénéficié des conseils avisés de violoncellistes tels que Steven Isserlis, Michael Sanderling, David Geringas, Walter Grimmer et Frans Helmerson. Il joue régulièrement en soliste, dans toute l’Europe.

Franco-italienne, Lea Desandre a suivi les cours de Sara Mingardo à Venise avant d’intégrer le Jardin des Voix, le programme pour jeunes chanteurs initié par William Christie. Elle remporte ensuite le prix HSBC du Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence (2016), et est nommée Révélation artiste lyrique aux Victoires de la Musique Classique (2017).

Julie Gebhart découvre le chant lyrique à 16 ans. Elle étudie successivement à Valenciennes puis à Paris. Elle se perfectionne actuellement sous la direction d’Olga Toporkova. Elle suit des cours de perfectionnement avec Renata Scotto, Tom Krause, José Van Dam, Natalie Dessay, Linda Watson, Bernarda Fink, Dietrich Henschel. Son répertoire comporte des œuvres de Mozart à Strauss, sans oublier plusieurs compositeurs contemporains.

Agé de 20 ans, le pianiste Xiaoyu Liu est né à Paris et a grandi à Montréal. Sa musicalité et sa virtuosité exceptionnelles font de lui l’un des meilleurs pianistes de sa génération. Xiaoyu Liu étudie actuellement avec Dang Thai Son à l’Université de Montréal, et avec Richard Raymond au Conservatoire de musique de Montréal. Il a réalisé de nombreux enregistrements en studio d’œuvres de Beethoven, de Chopin, de Ravel et de Satie.