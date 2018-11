Vol de trompettes à Paris : l'appel à l'aide d'un musicien de l'Ensemble intercontemporain

Clément Saunier, trompettiste solo de l'Ensemble intercontemporain, a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux après le vol de trois de ses instruments. Vendredi 16 novembre à Paris, le musicien sortait d'un concert que son ensemble avait donné à la Cité de la musique, porte de Pantin. Un individu s'est emparé de son sac à dos noir qui contenait trois trompettes argentées de la marque Yamaha, ainsi que six embouchures. Le contenu du sac est estimé entre 13 000 et 15 000 euros.

Dans une publication Facebook, Clément Saunier donne les références précises des instruments dans l'espoir qu'on puisse les repérer. Joint par téléphone, le trompettiste estime que ce type de vol est « malheureusement courant dans ce quartier de Paris ». C'est en effet à la porte de Pantin, dans le XIXe arrondissement, que se trouvent la Philharmonie, la Cité de la musique ou encore le Conservatoire national supérieur de musique. « Les musiciens professionnels sont contraints de se promener avec leurs instruments qui, pour la plupart sont d'une grande valeur » explique Clément Saunier.

Le musicien a porté plainte et compte sur le relais des réseaux sociaux pour espérer retrouver ses instruments, et surtout ses embouchures. « Des objets uniques que je possède depuis plus de 20 ans et qui sont faits sur mesure. C'est irremplaçable » regrette Clément Saunier. En attendant un éventuel heureux dénouement, le trompettiste a du annuler une collaboration avec l'Orchestre de Paris avec lequel il devait faire une série de concerts. Yamaha lui a prêté trois instruments similaires pour que le musicien puisse continuer son activité professionnelle.