Vladimir Ashkenazy met un terme à sa carrière internationale

« Vladimir Ashkenazy, chef d’orchestre, pianiste, musicien, artiste et humaniste a décidé que le moment était venu pour lui de se retirer des scènes ». L’annonce, a été publiée par l’agent de Vladimir Ashkenazy, Jasper Parrott.

Cette décision, à effet immédiat, met donc un terme à une grande carrière qui a démarré dans les années 50, et dont on garde néanmoins de nombreux et précieux enregistrements, avec, entre autres, les 24 Préludes & Fugues Op.87 de Chostakovitch, en tant que pianiste, et ceux à la tête de l'Orchestre de Cleveland ou du Philharmonia Orchestra, en tant que chef.

à réécouter émission Classique info Classique info du mardi 21 janvier 2020