Viva l’Orchestra recrute ses chanteurs et musiciens amateurs pour 2020

Vous avez jusqu’au 13 octobre 2019 pour vous inscrire et participer à l’aventure Viva l’Orchestra 2020. L’Orchestre et le Chœur des Grands Amateurs de Radio France recrutent instrumentistes et chanteurs pour participer à deux grands concerts organisés les 7 et 21 juin à l’Auditorium de la Maison de la Radio.

Encadrées par les musiciens de l’Orchestre National de France et les chanteurs du Chœur de Radio France, les répétitions se tiendront les weekends, entre les mois de mai et juin. Le Va Pensiero de Verdi, des airs de Carmen, le Galop Infernal d’Offenbach ou encore Le Prince Igor de Borodine sont au programme du concert final. L’inscription est ouverte à tous les amateurs, de 7 à 97 ans, ayant au moins deux ans de pratique musicale à leur actif.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Maison de la Radio.