Vincent David remporte le Grand Prix lycéen des compositeurs 2021

Une nouvelle édition élargie aux collégiens de troisième a fait la part belle aux compositeurs d'aujourd'hui. Tandis que Vincent David a su séduire les étudiants, Benoît Menut remporte le Prix des professeurs.

Organisé par la Maison de la Musique Contemporaine, le Grand Prix lycéen des compositeurs s’est tenu jeudi 25 mars à l’auditorium de la Maison de la Radio avec une diffusion numérique.

Créé en 2000 pour sensibiliser les étudiants des classes de seconde, première et terminale à la création contemporaine, le Prix s’est ouvert cette année aux collégiens de troisième. 129 établissements au total se sont prêtés à l’initiative grâce à laquelle six compositeurs en lice – Franck Bedrossian, Vincent David, François-Bernard Mâche, Bérangère Maximin, Benoît Menut et Frédéric Pattar – ont échangé en visioconférence avec des milliers d’élèves dans toute la France.

Diffuser la musique contemporaine en milieu scolaire, encourager les jeunes à découvrir les compositeurs d’aujourd’hui, proposer un site internet documenté, et multiplier les rencontres avec les compositeurs : voilà les missions défendues par l’événement annuel. Pour cette édition, l’Orchestre national de France dirigé par Thomas Søndergård a donné la création de The wonder of life de Régis Campo, lauréat 2020. L'oeuvre sera donnée ce jeudi 25 mars à 20h sur France Musique.

Les noms des gagnants 2021 ont par ailleurs été dévoilés : tandis que Vincent David remporte le Prix des lycéens et collégiens pour son œuvre In Pulse pour saxophone alto, piano, contrebasse et batterie, Benoît Menut s’est vu décerner le prix des professeurs avec les trois pièces (pour soprano, violon, violoncelle et piano) issues de son disque Les Îles.