Victor Julien-Laferrière, grand gagnant du Concours Reine Elisabeth

Ce samedi 3 juin se tenait au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles la finale du prestigieux Concours Reine Elisabeth, qui pour la première fois était consacré au violoncelle. Douze candidats étaient encore en lice et, à l’issue de la soirée, six d’entre eux ont été distingués par le jury présidé par Arie Van Lysebeth.

Le Premier Prix a été décerné au Français Victor-Julien Laferrière (26 ans). Il avait choisi pour cette finale d’interpréter le Premier Concerto pour violoncelle de Chostakovitch. Son Grand Prix s’accompagne d'une récompense de 25 000 euros.

Le Second Prix a été remis au Japonais Yuya Okamoto (22 ans), le Troisième au Colombien Santiago Cañón-Valencia (22 ans), et c’est le Français Aurélien Pascal (22 ans) qui a remporté le Quatrième Prix. Le Cinquième a récompensé le Biélorusse Ivan Karizna (25 ans), qui a également reçu le Prix du public Musiq3 – RTBF, et enfin l’Américain Brannon Cho a été décoré du Sixième Prix (22 ans).

C’est donc sur ce palmarès que s’est achevée cette nouvelle édition du Concours Reine Elisabeth, qui avait rassemblé 68 candidats au départ. Le violoncelle devrait revenir dans quatre ans. L’année prochaine, c’est le chant qui sera à l’honneur.

