Victoires de la musique classique : les nommés du cru 2022 dévoilés

La cérémonie se déroulera en mars au Grand Théâtre de Provence, à Aix. Sabine Devieilhe, Sol Gabetta, Benoît Menut : découvrez les noms en lice pour cette 29ème édition.

La catégorie Soliste instrumental fait cette année la part belle aux cordes, avec deux violoncellistes, Emmanuelle Bertrand et Sol Gabetta, ainsi que le jeune violoniste Théotime Langlois de Swarte. Ce dernier est d'ailleurs le seul à être nommé à deux reprises avec son disque The Mad Lover, cité dans la catégorie "Enregistrement", en collaboration avec le luthiste Thomas Dunford. L'autre catégorie reine, "Artiste lyrique", verra elle s'affronter trois sommités : Sabine Devieilhe, Barbara Hannigan et Ludovic Tézier.

À noter, pour cette 29ème édition, la création d'une catégorie "Révélation, chef d'orchestre", qui récompensera la direction de jeunes talents. Après une sélection en deux tours, trois noms ont été retenus : Stéphanie Childress, Chloé Dufresne et Pierre Dumoussaud. Ils dirigeront l'Orchestre philharmonique de Nice lors de la cérémonie et seront départagés par l'Académie des votants. Cette nouvelle catégorie s'ajoute aux Révélations "soliste instrumental" et "artiste lyrique". Qui succédera, dans ces rubriques, au percussionniste Aurélien Gignoux et à la soprano Marie-Laure Garnier ? Pour le découvrir, rendez-vous au mois de mars pour suivre en direct la cérémonie, qui sera comme chaque année retransmise sur France Musique et France 3.

Liste des nommés aux Victoires de la musique 2022

Dans la catégorie Soliste instrumental :

Dans la catégorie Artiste lyrique :

Dans la catégorie Révélation, soliste instrumental :

Dans la catégorie Révélation, artiste lyrique :

Dans la catégorie Révélation, chef d'orchestre :

Dans la catégorie Compositeur :

Benoît Menut, Une Odyssée, pour ensemble vocal prenant des percussions (création / France)

Alex Nante, Sinfonia del cuerpo de luz (création / France)

Kaija Saariaho, Innocence, opéra (création / France)

Dans la catégorie Enregistrement :