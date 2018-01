Victoires de la musique classique 2018 : la liste des nommés

C'est l'un des rendez-vous les plus attendus du monde musical : chaque année, les Victoires de la musique classique récompensent les artistes les plus talentueux au cours d'une soirée qui se tiendra pour cette édition 2018 le 24 février à la Grange au Lac, proche d'Evian Les Bains (Haute-Savoie).Diffusée sur France 3 et sur France Musique, la cérémonie des Victoires de la musique sera présentée, comme l'an passé, par Frédéric Lodéon et Leïla Kaddour.

A la liste des nommés aux Victoires de la musique classique s'ajoute celle des Révélations, connue depuis le 10 janvier dernier. Pour ces révélations, le public est appelé à voter pour élire son artiste préféré, du 26 janvier au 16 février. Le concert des Révélations sera diffusé dans Carrefour de Lodéon le 29 janvier - pour les solistes instrumentaux - et le 30 janvier - artistes lyriques.

La liste des Nommés aux Victoires de la Musique Classique 2018

Dans la catégorie Soliste instrumental :

Gautier Capuçon , violoncelle

, violoncelle Lucas Debargue , piano

, piano Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Dans la catégorie Artiste lyrique :

Sabine Devieilhe , soprano

, soprano François Le Roux , baryton

, baryton Ludovic Tézier, baryton

Dans la catégorie Compositeur :

Karol Beffa - Le bateau ivre, pour orchestre symphonique (création)

- Le bateau ivre, pour orchestre symphonique (création) Bernard Cavanna - Geek Bagatelle, pour cœur de smartphones et orchestre (création)

- Geek Bagatelle, pour cœur de smartphones et orchestre (création) Tristan Murail - Sogni, ombre et fumi, pour quatuor à cordes (création)

Dans la catégorie Enregistrement :