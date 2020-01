Verbier : James Gaffigan nommé directeur musical désigné de l'orchestre junior

Le chef d'orchestre new-yorkais James Gaffigan vient d'être nommé à la tête du Verbier Festival Junior Orchestra, il prendra ses fonctions dès cet été. Il s'agit du second directeur musical pour le jeune ensemble du festival suisse, fondé en 2013 par Daniel Harding. L'orchestre réunit chaque été pendant trois semaines de jeunes instrumentistes âgés de 15 à 18 ans, entièrement pris en charge par le festival, leur offrant la possibilité de travailler avec un chef reconnu, et de se produire dans deux concerts symphoniques et un opéra, en compagnie de l'académie lyrique.

Né en 1979, James Gaffigan est le chef de l'Orchestre symphonique de Lucerne depuis 2011, en poste jusqu'en 2021, et le principal chef invité de l'orchestre philharmonique de la radio néerlandaise.