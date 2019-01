Vente aux enchères de Radio France : du piano Steinway à l’horloge de studio

Harpe, percussions, contrebasses et matériel technique : jusqu’au 28 janvier 2019, Radio France propose une vente aux enchères en ligne d'une partie de ses instruments de musique ainsi que du matériel audionumérique. Romain Beignon directeur de la diversification et des éditions Radio France, explique que « les instruments de musique servent majoritairement pour nos formations musicales et les pianos, pour les émissions de radio. Concernant le matériel, vous trouverez aussi bien cette fameuse horloge, qu’on appelle la Gorgy, avec ses points qui se déroulent de seconde à seconde avant le top horaire. Il y a aussi les sièges du studio 105 ou du studio 106, où l’on enregistre, par exemple, Le Masque et la Plume ».

Les pianos, de marque Steinway, Yamaha et Pleyel, seront uniquement mis en vente le samedi 19 janvier. A court terme, cette opération est organisée dans le cadre de la rénovation des studios de Radio France. Mais à plus long terme, elle s’inscrit également dans une volonté de renouveler le patrimoine musical et audionumérique de la maison explique Romain Beignon : « nous faisonsl’inventaire des objets qui ne sont plus en état d’exploitation en regard des qualités exigées par Radio France. Plusieurs instruments de musique ne répondent plus forcément au répertoire actuel ou à l’utilisation que nous souhaitons en faire. »

Une vente qui s'adresse à tous les publics

Deux commissaires-priseurs de la maison de ventes Art Richelieu sont mobilisés pour cette vente, Elsa Joly-Malhomme et Patrick Deburaux. Ce dernier affirme que la vente s’adresse à un public très large, allant des collectivités, mairies, conservatoires, aux particuliers, avertis, ou amateurs. « Nous avons beaucoup de plaisir à recevoir un public qui n’est pas habitué aux ventes aux enchères. On est content de répondre à leurs questions et de pouvoir les accueillir dans un lieu aussi extraordinaire que le studio 105. Vous imaginez pour un commissaire-priseur de monter sur une scène du studio 105, là où vous avez eu des musiciens extraordinaires ! » s'enthousiasme Patrick Deburaux.

Tous les instruments concernés, seront exposés le 18 janvier de 11h à 18h et le 19 janvier de 10h à midi à la Maison de la Radio, avec possibilité de les essayer.