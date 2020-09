Unisson organise un concert caritatif pour soutenir les artistes lyriques

L'association des artistes lyriques "Unisson" organise un concert exceptionnel le 17 octobre à l'Opéra-Comique pour soutenir les chanteurs en difficulté.

Philippe Jarrousky, Sabine Devieilhe, Chloé Briot, ou encore Christophe Gay, sont quelques-uns des 74 artistes qui ont répondu présents à l'appel d'Unisson. L'association a décidé d'organiser un concert exceptionnel à l'Opéra-Comique (Paris) le 17 octobre. Un seul but : récolter de l'argent qui sera redistribué aux artistes lyriques en grande difficulté.

Le ténor Philippe Do, qui participe à l'événement et qui est aussi en charge du mécénat de l'association, précise que "si les consignes sanitaires restent telles qu'elles sont actuellement, c'est à dire une demie jauge, nous espérons récolter 20 000 euros, qui seront répartis vers 6 ou 7 personnes. Si la situation s'améliore, et que nous pouvons remplir entièrement la salle, nous espérons atteindre 40 000 euros pour en faire bénéficier une douzaine de personnes. Nous sommes en train de définir les conditions d'attribution de ces fonds de dotation. Nous ne voulons pas être redondants avec des fonds qui existent déjà comme les fonds d'ADAMI. Nous voulons faire un panachage de chanteurs solistes en France."

La solidarité avant tout.

Tous les artistes participent bénévolement à ce concert exceptionnel. "Il n'y aura aucun cachet, pas de royalties, même les maisons de disques jouent le jeu. Tous les artistes contactés ont immédiatement donné leur accord" précise Philippe Do. Il ajoute également que'' dans notre domaine, il n'y a pas que des chanteurs classiques très privilégiés. Certains le sont, bien entendu, mais il y a aussi ceux, beaucoup plus désœuvrés, qui se produisent chaque jour ou chaque semaine, dans des petits endroits, sans agents. Il est nécessaire que nous soyons solidaires." Philippe Do confie aussi que "les réservations démarrent fort. C'est normal car nous avons décidé de pratiquer des prix abordables, entre 6 et 65 Euros la place." Ce concert événement, organisé à Paris, pourrait également se produire en régions, à Bordeaux, Lyon, ou Marseille... Tout est encore à l'étude pour le moment.

Un programme colossal

Là encore, c'est la solidarité qui prévaut, le groupe. "il n'y aura pas de solo. Uniquement des ensembles" précise Philippe Do. La plus petite formation sera le duo Laura Bečeiċ et Héloïse Mas qui interprétera A Boy Like That extrait de West Side Story de Leonard Bernstein. La plus grande sera à 16 voix avec Serenade To Music de Vaughan Williams. Le programme, très riche, passe aussi par Haendel, Saint-Saëns, ou Offenbach. Tous les chanteurs seront accompagnés au piano par Florence Boissole, Cécile Restier, et Antoine Palloc. Pour marquer l'occasion, le compositeur Arthur Lavandier a décidé de préparer une surprise.