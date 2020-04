Union des nations en quarantaine : les 8h de "Sleep" de Max Richter diffusées à la radio

France Musique diffusera dans la nuit de dimanche à lundi, de minuit à 8h, l'oeuvre de Max Richter "Sleep", à l'invitation de la radio britannique BBC Radio 3. De nombreuses radios à travers le monde feront de même du 11 au 13 avril.

Du Royaume-Uni (BBC Radio 3) au Canada (ICI Musique), mais en passant par la Nouvelle-Zélande (RNZ), la Grèce (Trito programma), l'Allemagne, (hr2-kultur), la Slovaquie (Radio Devin), et bien sûr par France Musique : Sleep, le chef-d'oeuvre de Max Richter va effectuer un tour du monde des nations en quarantaine entre le 11 et le 13 avril, à l'invitation de la BBC Radio 3.

France Musique vous apportera ce doux sommeil, une « berceuse pour un monde frénétique » dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 avril, de minuit à 8h du matin. Il s'agit d'une diffusion unique, aucun podcast ne sera disponible.

Montée à travers le monde depuis sa création en 2015 sur la BBC Radio 3, la chaîne publique britannique dédiée à la musique classique, Sleep a récemment été l'album numéro 1 aux Etats-Unis, dans une période où les personnes confinées cherchent particulièrement une musique apaisante.

L'oeuvre a été créée le 26 septembre 2015 dans la salle de lecture de la Wellcome Collection, à Londres, pour des spectateurs invités à se reposer sur des lits et à dormir pendant la représentation. L'oeuvre souhaitait explorer la relation entre musique et subconscient, en relation avec les travaux du neuro-scientifique américain David Eagleman. Cette expérience retransmise par la BBC a remporté deux records au Guiness Book : celui du plus long programme radiophonique pour une pièce musicale, et de la plus longue diffusion radiophonique d'une seule et même pièce de musique.

A l'occasion de cet événement unique en son genre, l'émission L’expérimentale, habituellement diffusée de 23h30 à 00:30 sera écourtée d'une demi-heure. François Bonnet et Joseph Ghosn, à distance l’un de l’autre mais réunis autour de l’expérimentation musicale, proposeront une programmation de nouveautés dont les sorties ont été occultées par cette période si difficile, et qui touche si durement les musiciens.