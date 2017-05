Une résidence dans les Hauts-de-France et un nouveau chef pour l’Orchestre Français des Jeunes

Pour l’Orchestre Français des Jeunes, l’été 2017 est synonyme de nouveauté. Soutenu par le Conseil régional, l'ensemble entre en résidence dans la région Hauts-de-France et participera à plusieurs sessions sur l’ensemble de la région avec, chaque année, une session symphonique d’été à Lille, une session baroque à Soissons et une session symphonique d’hiver à Compiègne. « Elles se termineront toutes par une concert en grande formation », indique un communiqué, respectivement à l’auditorium du Nouveau Siècle, à la Cité de la Musique et de la danse, et au Théâtre Impérial.

Cette résidence s’accompagne de la mise en place de nouveaux partenariats avec la ville de Lille, l’Orchestre National de Lille et l’Ecole Supérieure Musique et Danse et le CRR de Lille.

Le communiqué stipule également que d’autres partenariats sont établis, ou encore en discussion, avec notamment la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons, le Théâtre Impérial de Compiègne, le festival de Laon, l’administration pénitentiaire de la région et le CHU de Lille.

L’Orchestre Français des Jeunes a également annoncé l’arrivée d’un nouveau directeur musical à sa tête pour 2017 et 2018. Il s’agit du chef Fabien Gabel, actuellement directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Québec. Il a notamment remporté le Concours Donatella Flick à Londres en 2004, avant de devenir assistant de Sir Colin David et Bernard Haitink à l'Orchestre Symphonique de Londres, puis de Kurt Masur à l’Orchestre National de France.