Une Promenade Yehudi Menuhin inaugurée à Paris

C'est en face du siège de l'Unesco que cette promenade sera inaugurée. Un beau symbole quand on se rappelle que Yehudi Menuhin présida le Conseil international de la musique de l'institution de 1969 à 1975. Le violoniste américain fut également nommé Ambassadeur de bonne volonté en 1992.

Sur une proposition de Christophe Girard, adjoint en charge de la Culture, de Catherine Vieu-Charier, adjointe à la Mémoire et présidente de la Commission de dénomination des rues, ainsi qu'Anne Hidalgo, maire de Paris, la ville de Paris a donc décidé de baptiser cette nouvelle contre-allée, Promenade Yehudi Menuhin.

Elle est située dans le VIIe arrondissement, en parallèle de l'avenue de Lowendal, et délimitée par la place de Fontenoy-Unesco et l'avenue de Suffren. La promenade a été inaugurée ce mardi 1er octobre, jour qu'avait choisi Menuhin en 1975 pour célébrer la Journée internationale de la musique, sous l'égide de l'Unesco. Le violoniste Renaud Capuçon était présent lors de la cérémonie où un enregistrement de Menuhin jouant Prélude et Allegro de Fritz Kreisler a été diffusé.

Anne Hidalgo a justifié cet hommage en rappelant que Yehudi Menuhin, « l'un des plus grands virtuoses au monde » était connu pour ses engagements « en faveur de la paix, de la pédagogie et de l'ouverture aux autres ». Né en 1916 à New York, le violoniste a connu une carrière musicale parmi les plus fulgurantes du XXe siècle. Il a créé plusieurs festivals de musique, ainsi que plusieurs écoles et fondations destinées enseigner la musique ou soutenir la carrière de jeunes artistes. Yehudi Menuhin s'est éteint à Berlin en 1999.