Une pétition pour sauver les classes CHAM de Cergy Pontoise

« L’enseignement de la musique est en danger dans notre agglomération de Cergy-Pontoise. » Avec sa pétition, le collectif Sauvons les CHAM de Cergy-Pontoise souhaite alerter sur la suppression des classes à horaires aménagés musique en école primaire, dans la communauté d’agglomération (Val d'Oise). Il demande à son président, le socialiste Dominique Lefebvre, de revenir sur sa volonté de mettre fin à ces classes, une « décision arbitraire et incompréhensible » souligne le texte, et dont l’annonce aurait été faite « à l’ensemble des professeurs du CRR et à l’inspection académique, sans aucune concertation. »

Dans la pétition, le collectif explique que « ce dispositif et sa gratuité sont une vraie chance pour les familles les plus modestes ; il permet de ne pas restreindre l’enseignement artistique d’excellence aux seules familles les plus aisées. » Elle a recueilli plus de 1600 signatures à ce jour.