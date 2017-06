Une femme met son violon en gage, sa valeur est multipliée par 100 deux ans après

Le 10 octobre 2014, une habitante de Montauban, allocataire du RSA, dépose son violon hérité de ses parents au Crédit municipal de Toulouse « pour acheter un cadeau à son fils » dont c’était l’anniversaire quelques jours plus tard. Elle espérait en obtenir « un peu plus » raconte-t-elle à l’AFP, mais en obtient 60 euros, avant de déménager et d’oublier son prêt sur gage.

« Le violon n’avait pas très bonne mine », rapporte Jean-Christian Carrié, directeur des ventes au Crédit municipal de Toulouse. Mais à peine mis aux enchères sur catalogue le 19 février 2016, les appels se multiplient. L’instrument, œuvre d’un luthier peu connu, date de 1885 et est adjugé 6 450 euros, le 22 février 2016, précise le responsable de l’ancien Mont-de-Piété. La bénéficiaire reste cependant injoignable, « on a mis plus d’un an à la retrouver pour lui verser son dû », se souvient le directeur. En grande difficulté financière, la femme de 47 ans a finalement touché 5 965 euros fin avril 2017, une fois déduits les intérêts, les 60 euros déjà versés et la plus-value de l’Etat. « C’était inattendu et bienvenu », confie-t-elle, avant d’ajouter que cela lui permettra de mettre « de l’argent de côté » et de partir en vacances cet été sur la côte atlantique avec son fils.

avec AFP