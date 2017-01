Une étudiante reçoit le soutien des internautes suite à la destruction de son violoncelle

Etudiante en musique à l’Université d’Etat de Floride, Carrie Miller a l’habitude de voyager avec son violoncelle. Mais cette fois, alors qu’elle revenait de vacances chez ses parents en Californie, l’expérience s’est révélée traumatisante. Contrainte d’enregistrer son instrument en soute, par manque de place sur le vol, la jeune fille n’a pas été en mesure de vérifier si son violoncelle était correctement manipulé : « United airlines a refusé que j’aille voir l’état de mon instrument. Je les ai suppliés, en leur disant que j’avais déjà été autorisée à le faire lors de précédents voyages, y compris sur le vol aller. Mais ils se sont révélés extrêmement antipathiques ».

A l’arrivée, c’est un violoncelle en plusieurs morceaux que Carrie Miller a retrouvé : « Mon instrument était complètement détruit. Littéralement. En plusieurs morceaux. Il est certain que la compagnie a malmené mon violoncelle. Cet incident m’a traumatisée. »

De retour chez elle, la jeune fille a lancé une campagne de dons sur internet, afin de remplacer son instrument : « En attendant, j’ai été obligée de louer un violoncelle dont la qualité est nettement inférieure à celui que j'ai perdu, ce qui a des conséquences négatives sur mon travail à l’école et sur mes activités professionnelles. Avec cet argent, je souhaite pouvoir acheter un bon violoncelle qui me permettra de jouer avec le niveau requis par ma profession. Je n’en ai pour l’instant pas les moyens. » Et le temps presse pour Carrie Miller, qui doit donner un récital dans le cadre de ses examens au mois d’avril : « Je souhaiterais retrouver un nouvel instrument le plus rapidement possible et préparer correctement mon examen. Ne plus avoir mon violoncelle est horrible, je me sens perdue sans lui ».

Les internautes semblent avoir été sensibles à son message, et émus face aux photos du violoncelle brisé. Alors que la jeune fille espérait obtenir la somme de 10 000 dollars, elle a pu réunir 11 385 dollars en 13 jours grâce aux dons de 355 personnes, certains accompagnés d'un message d’encouragement.