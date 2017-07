Un violoniste russe arrêté en pleine répétition

Un policier qui arrive au milieu d’une répétition et qui emmène par le bras un violoniste. Cette scène, filmée par des musiciens russes, a été diffusée par la BBC. Elle montre l’arrestation d’Andrey Osipov, musicien et activiste de Tcheboksary qui, quatre jours plus tôt, manifestait contre la corruption en Russie. « Le policier m’a dit de le suivre au poste, pour que je comparaisse au tribunal », explique-t-il au média britannique. Condamné à une peine financière, le musicien a ensuite été relâché. « La corruption exercée par le gouvernement est évidente pour moi, mais à la place, c’est un violoniste qui est arrêté. De quoi suis-je coupable ? », se demande le musicien.

Après cet épisode, Andrey Osipov a tout de même décidé de retourner manifester dans la rue , mais cette fois, avec son violon. « Je veux jouer gratuitement pour les gens, pour qu’ils se sentent mieux et soient bienveillant entre eux. Je souhaite encourager le dialogue, le dialogue aide à endiguer la haine. Ici les gens sont souvent arrêtés, les activistes de notre mouvement sont physiquement agressés. »

Arrêté une seconde fois, pour avoir participé à une autre manifestation, Andrey Osipov a été condamné à vingt heures de travaux d’intérêt général. Mais il est déterminé à continuer à se battre.