Un violoncelle endommagé sur un vol Azul Airlines

Après un vol entre Porto Alegre et Paris, sur la compagnie aérienne Azul Airlines, Pablo Schinke a retrouvé son violoncelle endommagé. Protégé par un étui en carbone, l’instrument avait été enregistré parmi les bagages fragiles, « j’ai toujours voyagé de cette façon et je n’ai jamais eu de problème », a déclaré le musicien, professeur de violoncelle au Brésil et membre du groupe Trio in Uno au journal The Strad.

L’instrument présentait trois grandes fissures après le trajet. « Le luthier estime que le coût des réparations s’élève à 3 876 euros », déclare Pablo Schinke. Il aimerait que la compagnie aérienne l’aide à régler cette somme, en dédommagement. Après avoir fait part de sa situation par lettre recommandé, il attend toujours leur réaction.