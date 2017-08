Un opéra sur l’histoire d’amour entre Frida Kahlo et Diego Rivera

C’est l’une des passions les plus mythiques du XXe siècle, l’une des plus dévorantes aussi... L’histoire d’amour entre Frida Kahlo et Diego Rivera, deux des artistes peintres les plus importants du Mexique, avait donc toute sa place sur une scène d’opéra. Ce sera chose faite avec The Last Dream of Frida and Diego (Le dernier rêve de Frida et Diego, ndlr), une nouvelle oeuvre lyrique qui doit être présentée en 2020 et coproduite par les opéras de Fort Worth et San Diego, l’Université du Texas à Austin et l’Université DePauw dans l’Indiana. La musique sera composée par Gabriela Lena Frank et le livret écrit par Nilo Cruz.

La première doit avoir lieu au Texas en 2020, mais Gabriela Lena Frank et Nilo Cruz espèrent que le spectacle sera également présenté au Mexique, rapporte la presse américaine. Le casting n’a pas encore été défini, mais les deux artistes ont déclaré qu’ils souhaitaient travailler avec des chanteurs aux origines latino-américaines.

Une histoire inspirée du mythe d'Orphée et Eurydice

L’intrigue de l'opéra se déroule à Mexico, en 1957, pendant la Fête des Morts. Diego Rivera se promène dans un cimetière, avec l’espoir de retrouver sa Frida Kahlo, décédée. Cette dernière accepte de le rencontrer et l’emmène dans le royaume des morts. « En 24 heures, au travers de la peinture, Frida et Diego vivront à nouveau leur relation tumultueuse et se remémoreront leur passion, l’amour et la douleur qui les reliaient », ont expliqué les dramaturges lors d’une conférence de presse, avant d’ajouter qu’ils s’étaient inspiré des ressemblances qui existent entre cette histoire d’amour et le mythe d’Orphée et Eurydice pour écrire cette pièce.