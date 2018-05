Un nouveau projet de film autour de la vie de Leonard Bernstein

En mars 2018, on découvrait que Steven Spielberg envisageait de réaliser un biopic sur Leonard Bernstein. Aujourd’hui, c’est le réalisateur Cary Fukunaga, à qui l’on doit notamment la première saison de la série True Detective, qui fait part de son intention de transposer à l’écran la vie du compositeur américain.

Son film, qui s’intitulera The American sera adapté de la biographie de Bernstein écrite par Humphrey Burton, peut-on lire dans le Hollywood Reporter. Il reviendra sur son ascension fulgurante après avoir dirigé l’Orchestre philharmonique de New York à l’âge de 25 ans, et les succès qui ont marqué sa carrière : la musique du film Sur les Quais et la création de West Side Story.

Le tournage est prévu pour l’automne 2018 et c’est l’acteur Jake Gyllenhaal (Le jour d’Après, Le Secret de Brokeback Mountain, Prisoners) qui interprétera le rôle du compositeur. Ce dernier a d'ailleurs fait part de son admiration pour le musicien : « Comme pour beaucoup de gens, c’est avec West Side Story que Leonard Bernstein est entré dans ma vie et dans mon cœur », a-t-il déclaré, avant d’ajouter « mais en grandissant, j’ai découvert l’ampleur de son travail et tout ce qu’il avait apporté à la culture moderne américaine, qui lui doit énormément. C’était un homme fascinant, plein de génie et de contradictions et c’est un honneur de raconter son histoire avec mon ami, le talentueux Cary Fukunaga ».

Suite à l’annonce de ce prochain film, on peut désormais se demander si Steven Spielberg maintiendra son projet de biopic ou s’il se concentrera sur celui d'un remake de West Side Story. En 2015, Martin Scorsese avait également annoncer préparer un film sur la vie de Bernstein, dont on célèbre le centenaire cette année.