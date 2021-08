Un membre de Daft Punk va composer un ballet pour l'Opéra de Bordeaux

Cinq mois après la séparation du duo de musique électronique, Thomas Bangalter va se lancer dans la composition d'un ballet pour l'Opéra National de Bordeaux, avec la compagnie Preljocaj. Un spectacle intriguant, intitulé "Mythologies".

Une figure de la musique électronique qui compose un ballet pour un opéra. De prime abord, certains pourront trouver ça insolite, et pourtant : Thomas Bangalter, ex-membre du célèbre duo français Daft Punk, dissous fin février, écrira l'intégralité de la partition d'un ballet intitulé "Mythologies", pour l'Opéra National de Bordeaux. La pièce inédite sera dirigée par le chef d'orchestre Romain Dumas, et la chorégraphie signée Angelin Preljocaj.

Explorer les "rituels contemporains et les mythes fondateurs"

Si le contenu du spectacle reste pour l'instant énigmatique, nous en connaissons déjà les thématiques. "Avec Mythologies, Angelin Preljocaj explore les rituels contemporains et les mythes fondateurs qui façonnent l’imaginaire collectif", indique l'Opéra de Bordeaux. Le chorégraphe abonde : "La danse, art de lʼindicible par excellence, nʼest-elle pas la plus à même de mettre à nu nos peurs, nos angoisses, et nos espoirs ? Elle stigmatise nos rituels, révèle lʼincongruité de nos postures, quʼelles soient dʼordre social, religieuses ou païennes", explique Angelin Preljocaj.

La partition de Thomas Bangalter sera jouée par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Le musicien ne s'est jamais frotté à la composition pour ballet mais a déjà réalisé une incursion dans le monde du cinéma, en signant en 2018 des morceaux pour la bande originale du film Climax, de Gaspard Noé :

La création donnée au Grand-Théâtre rassemblera dix danseurs du Ballet Preljocaj et dix danseurs du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux. Elle marquera la fin d'un partenariat entamé il y a quatre ans entre les deux compagnies. Représentations prévues du 1er au 10 juillet 2022.