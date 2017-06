Un incendie ravage le théâtre d’une MJC à Saint Etienne

Saint-Etienne, le théâtre d’une MJC a été victime d’un incendie dont l’origine serait criminelle. « Je condamne avec fermeté cet acte abominable : la violence ne passera par la culture, nous devons lutter pour la préserver et protéger tous les lieux destinés à notre jeunesse », a déclaré dans un communiqué la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, samedi après-midi.

Appelés après minuit, les pompiers sont intervenus jusqu’à 8h du matin pour maîtriser l’incendie qui s'est déclaré dans le Nouveau Théâtre de Beaulieu, situé dans le quartier de La Marandière au sud-est de la ville. « Il n’y a pas eu de blessé », a annoncé la police qui n’avait pas procédé, samedi en fin d’après-midi, à des interpellations. La nuit de l'incendie, les forces de l'ordre ont dû également intervenir pour protéger les secours qui ont reçus des jets de pierre de la part d’individus qui ont aussi tenté de sectionner les tuyaux d’arrivée d’eau des pompiers.

Depuis plusieurs semaines, le quartier de La Marandière est en proie aux tensions et aux dégradations de la part de jeunes qui, selon le procureur de la République de Saint-Etienne, Jean-Daniel Regnauld, utilisaient un centre commercial en friche promis à la démolitions comme plateforme notamment d’un trafic de stupéfiants et de tabac.

L’enquête a été confiée à la police judiciaire et à la sûreté urbaine. Le préfet de la Loire, Évence Richard, a demandé dans un communiqué « que toute personne en possession d’informations pouvant être utiles à l’enquête en cours prenne rapidement contact avec les services de police. »

Si le théâtre de 200 places de la MJC a été détruit par l’incendie, les pompiers ont toutefois réussi à protéger l’essentiel de la partie administrative de cette structure où travaillent 5 personnes. Une réunion est prévue ce lundi avec les services municipaux afin de rechercher d’autres lieux pour accueillir les spectacles et les actions de médiation du théâtre, a indiqué son directeur, Farid Bouabellah. Ces actes sont « d’autant plus inadmissibles qu’ils pénalisent d’abord les familles et les enfants du quartier qui ne demandent qu’à vivre paisiblement », a réagi pour sa part le maire Les républicains de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, dans un communiqué.

avec AFP