Un important plan social au Metropolitan Opera de New York

Trois jours seulement après l’ouverture de sa nouvelle saison, le Metropolitan Opera de New a annoncé la mise en place d’un plan de départ volontaire qui concerne 21 de ses 243 employés administratifs. Dans un communiqué adressé aux équipes de l’institution lyrique, son directeur, Peter Gelb, explique que le MET « doit toujours affronter des difficultés économiques » et que, « dans le cadre de nos efforts en cours pour réduire les coûts, nous avons offert à 21 membres du personnel administratif la possibilité de participer à un plan de départ volontaire, qui inclut des avantages financiers ».

Depuis plusieurs années, la situation budgétaire de l’institution se dégrade. Selon un récent rapport, les dépenses du MET se sont élevées à 294,3 millions de dollars entre 2015 et 2016, alors que son déficit est actuellement de 177 000 dollars. Quant à la vente de billets, elle s’effondre, avec un taux de remplissage de 67% en moyenne la saison passée.

Pour pallier ces difficultés, la production de La Forza del Destino de Verdi, qui devait être mise en scène par Calixto Bieito a été annulée. Ce sont donc désormais les coûts salariaux et administratifs qui sont touchés par les coupes. Dans son communiqué adressé aux équipes, Peter Gelb écrit : « Votre implication me touche et j’espère que vous comprendrez que nous essayons de trouver des solutions à long terme pour sauver l’économie de notre institution bien aimée ».

_avec le New York Times_