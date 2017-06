Un homme va tenter de battre le record du monde de saut en parachute, nu, en jouant du violon

Le 27 août prochain, Glen Donnelly fêtera ses 30 ans et peut-être un nouveau record du monde. Musicien, il a décidé de sauter en parachute, depuis un avion, en jouant du violon et en étant complètement nu. Un record inédit affirme le violoniste : « Sauter en parachute tout nu, cela a déjà été fait, sauter en parachute en jouant du violon aussi, mais jamais les trois en même temps », peut-on lire dans le Daily Telegraph.

C’est donc à 15 000 pieds, soit un peu plus de 4 500 mètres de hauteur, que les notes de son instrument devraient résonner. Et à chaque pied descendu, Glen Donnelly souhaite pouvoir récolter 1 dollar, soit 15 000 dollars en tout. Ce record s’inscrit en effet dans une démarche caritative, pour venir en aide notamment aux hommes qui souffrent de troubles de l’image corporelle. Ancien élève du Royal College of Music de Londres, Glen Donnelly a notamment joué avec l’Orchestre Symphonique de Londres, le LSO. Mais, suite à une remarque désagréable d’un autre musicien en 2006, qui lui a signifié que son ventre était « potelé », le violoniste a commencé à détester son corps et à souffrir de dysmorphophobie. A cause de ces troubles, il a été contraint de cesser sa carrière de musicien en 2013.

Aujourd’hui converti au nudisme et adepte de yoga, Glen Donnelly a fait de la lutte contre les troubles de l’image son combat. Il souhaite notamment sensibiliser le public à la question de l’anorexie masculine, phénomène encore trop passé sous silence, déclare-t-il, ce qui empêcherait certains hommes de se soigner. L’argent récolté par son record, via une campagne de financement participatif, sera reversé à trois associations et fondations qui aident notamment les jeunes garçons à surmonter ce problème.