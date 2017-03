Un Festival Radio France Occitanie Montpellier 2017 placé sous le signe de la révolution

« Célébrer le centenaire de l'année 1917, c'est mettre l'accent sur l'incroyable foisonnement artistique et musical qui naît du chaos politique et social partout en Europe. » C’est avec ces mots que Jean Pierre-Rousseau présente la prochaine édition du Festival Radio France Occitanie Montpellier. Du 10 au 28 juillet, la manifestation mettra l’accent sur la Révolution russe, ses origines, ses circonstances, avec notamment la 12e Symphonie de Chostakovitch, L’ Année 1917 , interprétée par l’Orchestre National du Capitole de Toulouse et Andris Poga, la cantate Octobre de Prokofiev par le Chœur et l’Orchestre Philharmonique de Radio France avec Albina Shagimuratova, ou encore un concert des Chœurs de l’Armée Rouge.

D’autres révolutions seront également explorées, comme la Révolution française avec un programme interprété par Le Concert de la Loge dirigé par Julien Chauvin. Et de nombreux moments forts sont annoncés, parmi lesquels un concert Mozart de Fazil Say, Les Puritains de Bellini avec Karine Deshayes dans le rôle d’Elvira et Siberia de Giordano avec Sonya Yoncheva en Stephana.

Cette année le festival s’étend et s’ancre dans sa nouvelle grande région, l’Occitanie, née de la fusion entre le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées. La manifestation s’ouvre à de nouveaux lieux, notamment Toulouse, Pibrac, Marciac, et s’implante dans 56 communes.