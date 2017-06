Un disque d’or pour Renaud Capuçon

De retour de Chine, Renaud Capuçon a reçu un disque d’or pour son album Le Violon Roi, qui s’est vendu à plus de 50 000 exemplaires. La récompense lui a été décernée dans les jardins de Warner France, le 19 juin, en présence de François Rouffeteau, directeur de Warner Classics France et Alain Lanceron, président de Warner Classics et Erato. Selon un communiqué, tous deux ont « félicité l’artiste pour cette performance exceptionnelle dans le marché actuel, saluant son immense talent, ainsi que son rôle majeur comme ambassadeur de la musique classique auprès du public et des medias. »

Ce disque regroupe le meilleur des enregistrements de Renaud Capuçon depuis ses débuts chez Erato / Warner. Sur les réseaux sociaux ce dernier a exprimé et affiché sa joie de recevoir ce disque d’or.