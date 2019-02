Un Concours international de cheffes d'orchestre organisé par La Philharmonie et le Paris Mozart Orchestra

Après un premier Tremplin pour jeunes cheffes d’orchestres présenté en 2018, c’est désormais un Concours international de cheffes d’orchestre qui sera organisé en 2020 à la Philharmonie de Paris.

La compétition sera co-dirigé par Laurent Bayle, directeur général de la Philharmonie de Paris, et Claire Gibault, directrice artistique et musicale du Paris Mozart Orchestra. Le jury sera présidé par Deborah Borda, directrice générale de l’Orchestre Philharmonique de New York.

Destiné aux cheffes d’orchestres professionnelles de moins de 40 ans, ce concours a pour objectif de « donner un coup de projecteurs sur les talents féminins afin qu’ils bénéficient de la visibilité qu’ils méritent ; montrer aux jeunes générations des exemples inspirants et encourager ainsi les vocations », peut-on lire dans un communiqué.

Claires Gibault et Laurent Bayle rappellent par ailleurs qu’« en ce début 2019, aucune femme n’est directrice musicale d’un orchestre permanent en France » et que « nombreux concours de direction d’orchestre n’accueillent qu’un faible pourcentage de candidates, et souvent seulement une ou deux femmes parmi les membres de leur jury ».

12 femmes seront sélectionnées dans le monde entier pour participer à la compétition qui se tiendra du 16 au 19 mars 2020. Sa dotation comprendra plusieurs prix parmi lesquels des engagements professionnels.

