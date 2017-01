Un chef d’orchestre licencié pour avoir nié l’existence du Père Noël devant des enfants

« De toute façon le Père Noël n’existe pas ». C’est avec ces quelques mots que le chef d’orchestre Giacomo Loprieno a conclu le spectacle musical pour enfants qu’il dirigeait la semaine dernière à Rome, jetant immédiatement un froid dans la salle et déclenchant plusieurs crises de larmes au sein de son jeune public. Une fois rentrés chez eux, plusieurs parents ont manifesté leur colère sur les réseaux sociaux, en publiant des messages sur la page Facebook de la société qui organisait le spectacle, Dimensione Eventi : « Ce qui s’est passé ce soir est une honte (…) j’espère que ce monsieur sera renvoyé de son poste, et je m’en veux de l’avoir applaudi », a notamment écrit Oberto Bevilacqua. Pour cesser la polémique, la société a décidé de remplacer le chef d’orchestre par un autre musicien, et a publié sur internet une photo de ce dernier accompagné du Père Noël.

avec AFP