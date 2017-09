Un centre dédié à l'univers de Franco Zeffirelli voit le jour à Florence

Installé dans un ancien couvent à l’architecture baroque, situé juste derrière le Palazzo Vecchio, le Centre International des arts du spectacle Franco Zeffirelli est prêt à accueillir le public. Inauguré en juillet dernier, le lieu de près de 4000 m2 doit ouvrir ses portes en septembre 2017, dans la ville natale du metteur en scène et réalisateur italien, âgé de 94 ans.

Le premier étage disposera d’une immense bibliothèque, pleine de livres d’histoires et de romans qui permettent de mieux saisir l’univers de l’artiste. Le musée présentera également des archives, des croquis préparatoires pour ses décors d'opéra et des photographies de Franco Zeffirelli en compagnie, entre autres, de Maria Callas ou de Visconti. Au rez-de-chaussée, des cours et des séminaires sur l’art de la mise en scène qui seront proposés.