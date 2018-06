Un alto dérobé au salon Musicora

Le salon Musicora, qui se tenait ce week-end à Paris, se termine sur une fausse note. Yann Poulain, luthier installé à Montpellier depuis 2001 et qui tenait un stand sur le salon, s'est fait voler un alto dimanche soir. « Cela s'est passé une heure avant la fermeture. Je suis allé au bar pour me chercher une boisson et en revenant l'alto n'était plus là », relate Yann Poulain.

Une trentaine de luthiers était pourtant présent sur cette mezzanine de la Grande halle de la Villette mais personne n'a rien vu. La sécurité a été alerté rapidement, en vain. Yann Poulain estime que son instrument sera très difficile à revendre étant donné son prix : 15 000 euros. Tous ses confères et consœurs ont été prévenus via le réseau Alafdi, qui regroupe la plupart des luthiers de France.

« C'est la première fois que cela m'arrive et c'est très douloureux. J'ai mis tout mon cœur pour fabriquer cet instrument, j'aurais aimé qu'il puisse se développer dans les mains de musiciens talentueux », se lamente Yann Poulain, qui a porté plainte dès dimanche soir. C'est la première fois qu'un instrument est volé pendant le salon Musicora. En revanche, on recense plusieurs cas de vols d'archets, plus simples à dissimuler.